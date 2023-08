Koedijkse gondelvaart jaarlijkse stoet van kunstwerken: "Dat je dit voor je deur kan hebben"

Geen Koedijker die het gemist zal hebben: de jaarlijkse gondelvaart over het Noordhollandsch Kanaal. Mediapartner Streekstad Centraal legde vast hoe Koedijk genoot van het jaarlijkse evenement, dat dit jaar 60 kaarsjes uitblaast. "Er gebeurt wel even wat."

Het mag een regenachtige zomer zijn, op de derde zaterdag van augustus werd Koedijk getrakteerd op een prachtige oranjeroze gloed, een zonsondergang uit de boekjes. Het perfecte decor voor de gondelvaart, waar in het dorp al weken, maanden naar is toegeleefd. "

Begin april begint het te kriebelen", vertelt Chris Rijbroek van de organisatie tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Dan komen de bouwteams samen om de eerste ontwerpen van hun boten te bespreken. In mei moet er een plan liggen en dan volgt een zomer van bouwen. "Ik denk dat dit de mooiste dag is om als dorp samen te laten zien waar we voor staan."

Harry Potter

De lat ligt hoog in Koedijk, de tijd van een schuitje met wat bloemen is voorbij. De boten zijn ware kunstwerken. De Goudgele Rakkers, een jong bouwteam, pakte bijvoorbeeld uit met een indrukwekkende Harry Potter-gondel met bewegende delen. Toeschouwers zijn getuige van complete toneelstukken en uitgekiende lichtshows.



"Dat je dit voor je deur kan hebben", zegt één van de toeschouwers genietend. Het is druk langs het kanaal, met Koedijkers, maar ook met toeschouwers van buiten het dorp. Zestig jaar bestaat de gondelvaart nu. De gondelvaart is zelfs erkend als immaterieel erfgoed en het evenement leeft nog altijd volop onder de Koedijkers. Dat bevestigt ook Rijbroek: "Zo'n dag als vandaag, het hele dorp loopt uit!"