Festival Circusbende bestaat vijf jaar: "We dromen ervan om naar meer stadsdelen te gaan"

Het begon vijf jaar terug als een klein, alternatief circusfestival op het NDSM-terrein in Noord. Heel groot is het nog steeds niet maar de Circusbende doet naast Noord nu al voor de derde keer ook West aan. En organisatoren Do en Chiva willen nu ook de rest van de stad veroveren.

Het is een gezellige bende in het Erasmuspark. Op het gras staat een gigantische circustent en er zijn ook meerdere buitenpodia. Het thema dit jaar is wind. De vier podia hebben de namen Code Geel, Groen, Oranje en Rood. Het idee om een circusfestival te organiseren kwam vijf jaar geleden.

"Eigenlijk best wel spontaan", zegt mede-oprichter Chiva Bons. "Do belde en zei: 'zullen we een Frans circus neerzetten?' Ik zei 'ja, is goed'." Do Verschragen: "In Noord-Holland waren we de eersten die echt met een groot circus in de publieke ruimte begonnen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding: