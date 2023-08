Tot in de middag verkeershinder wegens werkzaamheden aan A8 en A10 Noord

Door werkzaamheden zijn de verbindingswegen tussen de A8 en de A10 Noord afgesloten voor verkeer. Deze werkzaamheden zouden eigenlijk eerder moeten plaatsvinden, in het weekend van 21 tot en met 24 juli. Maar in verband met zware regenbuien kon dat toen niet doorgaan.

Er moet onderhoud worden gepleegd aan het asfalt in en rond de Coentunnel. Daarom was de A10 Noord al dicht in de weekenden van 14 tot en met 30 juli. Vandaag is de laatste dag er werkzaamheden worden uitgevoerd, die zijn naar verwachting om 14.00 uur klaar. De verbindingswegen van de A10 worden al eerder, om 12.00 uur, vrijgegeven.

Volgens Rijkswaterstaat moeten bestuurders rekening houden met 20 minuten extra reistijd.