Er is een woningoverval gepleegd aan de Stationsstraat in Zaandam, dat bevestigt de politie. De bewoner werd bedreigd met een steekwapen maar raakte niet gewond. Wel zijn de daders nog op de vlucht.

Het is nog onduidelijk of de daders buit hebben gemaakt. Volgens een woordvoerder van de politie droegen de overvallers waarschijnlijk mondkapjes, maar verder is er nog weinig bekend.

Op dit moment wordt er bij de woning onderzoek gedaan. De politie roept omwonenden en getuigen op zich te melden.