Vrouw (62) met mes bedreigd tijdens woningoverval in Zaandam, daders op de vlucht

Drie mannen hebben zaterdagavond een woningoverval gepleegd bij een woning van een 62-jarige vrouw aan de Stationsstraat in Zaandam. De bewoonster werd bedreigd met messen en schroevendraaiers, maar raakte niet gewond. Wel zijn de daders nog op de vlucht.

Rond 21.50 uur kwamen de drie mannen de woning binnen, waarna ze de 62-jarige bewoonster bedreigden met messen en schroevendraaiers. Toen ze hun buit binnen hadden, gingen ze er via de achterzijde van het huis vandoor.

Via een steeg kwamen zij uit op de Zeemansstraat. Het is mogelijk dat daar een vierde persoon in een vluchtauto stond te wachten.

Onbekende buit

Het is niet bekend wat de overvallers hebben meegenomen. De overvallers droegen volgens een woordvoerder van de politie waarschijnlijk mondkapjes, maar verder is er nog weinig bekend.

De politie roept omwonenden en getuigen op zich te melden.