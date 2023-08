Tennisser Jesper de Jong wint challenger in Polen

Tennisser Jesper de Jong uit Hoofddorp heeft het Challenger-toernooi in het Poolse Grodzisk Mazowiecki gewonnen. De Noord-Hollander won in twee sets (6-3, 6-3) van Benjamin Hassan uit Libanon.

Voor de 23-jarige Hoofddorper was het zijn vierde challenger-finale dit jaar. Eerder stond hij in de finale in Rome, Quinta do Lago en Tigre.

Momenteel staat De Jong 183e op de wereldranglijst, maar door zijn toernooiwinst zal hij de top 150 ingaan. Achter Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp is De Jong dan de nummer 3 van Nederland. De Jong passeert Gijs Brouwer uit Venhuizen.