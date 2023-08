Fikse autobrand in Nieuw-Vennep, brandstichting wordt niet uitgesloten

Aan de Griseldalaan in Nieuw-Vennep heeft afgelopen nacht een autobrand gewoed, waarbij meerdere auto's beschadigd zijn geraakt. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting, de politie doet onderzoek naar de brand.

Afgelopen nacht is er aan de Griseldalaan in Nieuw-Vennep een hevige autobrand uitgebroken. Rond 05.00 uur werd de buurt opgeschrikt door de brand, waarbij twee auto's volledig in vlammen opgingen en een derde voertuig aanzienlijke schade opliep.

Omdat er vermoedelijk sprake is van brandstichting, is de forensische opsporing van de politie een onderzoek gestart.