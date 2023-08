Een succesvolle traditie: tijdelijke buurtcamping Molenwijk is weer geopend

Hij stáát er weer: de buurtcamping in Molenwijk. En wéér is het initiatief een succes. Honderd Haarlemmers brengen er de zaterdag en zondag door. Het zijn vooral gezinnen die geen uitje kunnen betalen. Met dank aan een stoet vrijwilligers krijgen zij voor het vijfde achtereenvolgende jaar een mini-vakantie aan de oevers van de Molenplas in Schalkwijk aangeboden. En ze genoten, zo blijkt uit deze video.

De camping is niet alleen voor minima. Er verblijven ook mensen die het wél kunnen bekostigen en gewoon betalen. "Zo ontstaat een mooie mix", zegt Riet Ooms, vrijwilliger van de buurtcampig en voorzitter van de Wijkraad Molenwijk. Ooms hoopt dat de combinatie van kampeerders leidt tot 'verbinding.' In de straten van Schalkwijk gebeurt dat veel te weinig volgens haar, maar op de camping is alles anders. "Dan is de drempel om op elkaar af te stappen veel lager. Daar heb ik al een paar mooie voorbeelden van gezien vandaag. Ja, het voldoet echt aan een behoefte."