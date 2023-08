Liveblog: kan AZ koppositie behouden in Waalwijk?

"Ik was verdrietig en teleurgesteld, maar heb me in mijn eentje teruggetrokken om rustig te worden. Dat had ik voor de race al met mezelf afgesproken, hoe de afloop ook zou zijn. Emoties zouden er toch wel zijn", zei Lieke Klaver na haar optreden in de series, waarin ze in de laatste meters wegliep van de Britse Ama Pipi en de Amerikaanse Lynna Irby-Jackson.

"Het is gelukt om het los te laten en emotieloos door te gaan. Dus kop in het zand en doen alsof er niks is gebeurd", vervolgde de nummer 4 van de vorige WK. "Het heeft geen zin energie te verspillen aan die emoties en ik heb er ook geen tijd voor, want ik moet nog een paar races. Ik denk ook dat het voor Femke geldt. Ik lag na de estafette nog met haar bij de fysio en toen lag ze alweer lekker te babbelen. Ik hoorde aan haar stem dat ze luchtig was en daar was ik blij mee.’’

Klaver is erop gebrand goed te presteren op haar favoriete nummer. Dit jaar doorbrak ze de magische barrière van 50 seconden en met haar persoonlijke record van 49,81 is ze een kanshebber op een medaille.