Liveblog: Dani de Wit helpt AZ aan voorsprong (1-2)

Welkom in het liveblog van NH Sport. Hierin houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Noord-Hollandse sportwereld. AZ kan de koppositie behouden in de eredivisie, maar dan moet het wel winnen van RKC in Waalwijk. Dat duel kun je vanaf 17.00 live volgen in onze radio-uitzending. De WK atletiek in Boedapest is begonnen aan de tweede dag.