Liveblog: Ajax start met Forbs en Gorter tegen Excelsior (0-0). FC Volendam komt later in actie. Ook WK atletiek begonnen.

Pauline Hondema heeft haar debuut op de WK atletiek bij het verspringen net niet kunnen opsieren met een plek in de finale. Ze kwam in Boedapest bij de kwalificaties tot een afstand van 6,57 meter. Dat was 4 centimeter tekort om bij de beste twaalf te horen die later in het toernooi om de medailles springen.

De Assendelftse hield er gemengde gevoelens aan over. "Dat moment dat ik het stadion binnenkwam, gaf een onwijs gevoel. Sprinter Churandy Martina had al tegen me gezegd dat ik die ervaring nooit ga vergeten en hij heeft gelijk’’, zei de 23-jarige atlete. "Maar het is wel balen dat ik net die paar centimeter tekortkom. Ik kwam in mijn aanlopen niet lekker weg bij mijn eerste passen. Maar het is mijn eerste grote toernooi en het motiveert me voor de komende jaren. De volgende keer wil ik wel die finale halen."

Dat zou zomaar op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 kunnen zijn. Hondema kwam dit jaar al tot een afstand van 6,76 en is nog maar 10 centimeter verwijderd van de olympische limiet. "Dat is zeker een mooi doel voor volgend seizoen."