'21-jarige moordverdachte werd tijdens klopjacht slapend op een bankje aangetroffen'

Dat weet Nu.nl te melden naar aanleiding van een persconferentie van de carabinieri, de Italiaanse militaire politie. De kleine kapel stond op een hoge berg in de buurt van Montaldo di Mondovi, het dorpje waar de dodelijke steekpartij plaatsvond. De verdachte, volgens Italiaanse media zou hij Sacha C. heten, werd door drie agenten gevonden. Zij zijn geholpen door jagers die het gebied goed kenden.

Volgens de carabinieri verzette de Amsterdammer zich bij de arrestatie niet, maar was hij vooral heel stil. Hij zou mogelijk ook kampen met geestelijke problemen. Tijdens de klopjacht van bijna 40 uur, die woensdag begon, werden zo'n tweehonderd agenten, speurhonden en helikopters ingezet.

Naar verwachting moet de jongeman binnen vijf dagen verschijnen voor de rechter, dan wordt besloten of hij langer vast blijft zitten. C. wordt ervan verdacht zijn 65-jarige vader en 60-jarige familievriend doodgestoken te hebben. Hij was samen met zijn vader op bezoek bij de vriend in het dorpje in de noordwestelijke regio Piëmont.