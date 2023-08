Gefrustreerde Snoei over vreugdebiertjes, onterechte strafschoppen en Wiel Coerver: "Een 8+ voor de tackle"

Share to Nextdoor

Een wedstrijd waar nog lang over nagepraat wordt. Vijf treffers, twee keer gestaakt, negen gele en één rode kaart. Daarbij verliest Telstar ook met 3-2 van Cambuur. Trainer Mike Snoei draaide er na afloop niet omheen. "Heel bijzonder dit."

Gefrustreerde Telstar-coach Mike Snoei over nederlaag tegen Cambuur - NH Nieuws

"Aan vreugdebiertjes willen ze nog niet beginnen", vertelt Mike Snoei over het tweede moment dat Telstar - Cambuur stil wordt gelegd door scheidsrechter Stan Teuben. Snoei had sowieso weinig goeds te zeggen over de leidsman. "Beide penalty's waren onterecht, de tackle bij de tweede strafschop zou techniektrainer Wiel Coerver belonen met een 8+." Aanknopingspunten Aanvoerder Mitch Apau houdt hetzelfde gevoel als zijn trainer over aan de wedstrijd. Ook hij vond veel beslissingen van de scheidsrechter dubieus. Toch ziet de verdediger van Telstar ondanks het verlies voldoende aanknopingspunten. "Uiteindelijk gaat dit punten opleveren." Tekst loopt door onder de video.

Positieve Telstar-aanvoerder Mitch Apau ziet voldoende aanknopingspunten - NH Nieuws

Handdoek Na afloop blijft ook Snoei positief en wil zeker niet de handdoek in de ring gooien. Harde realiteit is wel dat Telstar na twee wedstrijden op nul punten staat. "Dat wil je inderdaad niet als trainer, maar bij mij is het glas half vol." Tekst loopt onder de video door.

Telstar-coach Mike Snoei blijft positief ondanks slechte competitiestart - NH Nieuws

De volgende wedstrijd voor Telstar is op maandag 28 augustus in Wijdewormer tegen buurman Jong AZ. Dit duel is live te volgen op NH Radio.