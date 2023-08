Benutte penalty Addai niet voldoende in Breda, Jong AZ ten onder tegen NAC

Het is Jong AZ niet gelukt om NAC Breda te verslaan. Twee snelle doelpunten van Dominik Janosek voor de rust velde het vonnis voor de jonge Alkmaarse beloften. Een treffer van Jayden Addai was niet voldoende: 2-1.

Jong AZ, dit seizoen onder leiding van Jan Sierksma, begon het seizoen maandag met een 1-0 zege op Jong FC Utrecht. Jayden Addai was toen de matchwinner met een treffer. Ondanks een aantal kleine kansjes voor beide ploegen, vielen er lange tijd geen doelpunten in Breda voor de rust. Het ging echter vijf minuten voor de pauze helemaal mis voor de Alkmaarse beloften. Eerst veroorzaakte Mischa Engel een penalty, die werd benut door Dominik Janosek: 1-0. De Tsjech was even later ook de maker van de 2-0.

