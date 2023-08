Wat komt er allemaal kijken bij het opvangen van een zieke bruinvis? NH mocht komen kijken

Het is druk bij SOS Dolfijn: afgelopen woensdag werd bruinvis Jack op het strand van Texel gevonden en dat betekent, mede door een tekort aan vrijwilligers, dat alle zeilen bij moeten worden gezet. De bruinvis heeft 24 uur per dag verzorging nodig en dat is intensief merkt ook verslaggever Jelmer Vlot, die een dag mee mocht lopen.

De bruinvis werd afgelopen woensdag, nadat hij waarschijnlijk al uren in de brandende zon lag, gevonden op het strand van Texel. De bruinvis is zo zwak dat hij niet meer zelfstandig kan zwemmen. Om ervoor te zorgen dat het dier het overleeft, is er 24 uur per dag een vrijwilliger om hem te begeleiden.

Eisen

Daar zit ook de crux: het is erg moeilijk voor SOS Dolfijn om vrijwilligers te vinden. Volgens dierverzorger Mariëlle Staal komt dat doordat mensen aan een flinke lijst eisen moeten voldoen. Daarnaast is het moeilijk om mensen te vinden die ook midden in de nacht met de bruinvis door het bassin willen lopen.

Ondanks de hulp van de vrijwilligers is het nog te vroeg om te zeggen of Jack het zal overleven, vertelt Mariëlle: "Het is een vechter, dat zie je meteen. Dus laten we hopen op een goede afloop!"