Mosselen op stand in Monnickendam met 's werelds grootste mosselpan

Met een diameter van twee meter en een hoogte van 1.68 meter staat de indrukwekkende mosselpan zelfs in het Guinness Book of World Records. De mannen die zich aan het bereiden van de mosseltjes wagen moeten dan ook vier treden op voordat ze hun handen kunnen laten wapperen.

"Het heeft ook wat weg van een hot tub", vertelt onze verslaggever, die speciaal voor de pan naar Monnickendam is afgereisd. Het gevaarte is eigendom van Nico Molenaar van Sligro. Molenaar legt uit dat de pan een reis maakt langs alle vestigingen van de groothandel ter promotie van het mosselseizoen.

Commentaar van het publiek

"Het is misschien onhandig, maar het trekt een hoop publiek", legt Molenaar uit over de afmetingen van de 'hot tub voor mosselen'. "Die vinden het allemaal prachtig en het is uniek in de wereld." Toch is er ook commentaar vanuit het toestromende publiek. Wie inderdaad een kijkje waagt over de rand van pan, ziet namelijk dat er helemaal niet in wordt gekookt. Diverse kleine pannetjes doen het echte kookwerk.

"Een mossel is een levend product dus je moet wel voorzichtig zijn", verdedigt Molenaar zijn paradepaardje. Maar volgens hem is het wel degelijk een 'echte mosselpan'. "Op het moment dat er veel afname is kunnen we de pan vullen, er zitten branders onder dus hij kan echt koken, het is een echte mosselpan."

Allereerste mossel in 29 jaar

Ook voor NH's verslaggever was er een primeur. Hij at tijdens de laatste Monnickendammer Visdag van dit jaar voor het eerst in zijn leven een mossel. "Dit is eigenlijk wel heel lekker, dat ik dit nog nooit heb gegeten in mijn 29-jarig bestaan", is zijn verbaasde reactie. "Ongekend, dit is echt heel lekker."

De pan stond er overigens niet alleen voor de sier. De bakjes mosselen werden door de Rotary verkocht voor Open Eettafel: een initiatief waarbij een groep senioren in Monnickendam eenmaal per maand samen een maaltijd nuttigt. De organisatie sponsort deze maaltijden met de opbrengst van de mosselen.