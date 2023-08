Enorme kraan hijst vernieuwde Scharrebiersluis in Amsterdam op z'n plek: "Ongelooflijk, echt heel knap"

De Scharrebiersluis, de ophaalbrug die het Kadijksplein met het Rapenburgerplein in Amsterdam-Centrum verbindt, hangt weer op zijn plek. Voorbijgangers verwonderden zich vandaag over de enorme hijskraan die de brug vanaf het water terug plaatste. "Historisch dat zo'n ongelooflijk groot ding door zo'n nauw openingetje gaat."

De brug werd een klein jaar geleden naar een werf afgevoerd voor vernieuwing. De meer dan honderd jaar oude brug was versleten en er moesten verschillende onderdelen worden vervangen. De vernieuwde brug werd gisteren met behulp van een enorme hijskraan vanaf het water teruggeplaatst.

De joekel van een kraan trok ook vandaag nog veel bekijks. "Gigantisch. De grootste kraan die ik ooit heb gezien", aldus een voorbijganger. Een ander antwoordt bevestigend op de vraag of de kraan het hoogtepunt is van het Kadijksplein dit jaar. "Het is toch geweldig wat een apparaat, die hele hijskraan op die pontons."

Sommigen bewonderden hoe de enorme hijskraan zich door de gracht manoeuvreerde. "Ik hoop natuurlijk eigenlijk dat er iets geschampt wordt en dat we een ongelooflijk gepiep horen, maar het gaat allemaal hartstikke goed."

De brug is naar verwachting in oktober 2023 weer open voor het verkeer.