Haarlemmerpleinbuurt neemt afscheid van kroegbaas Co: "Hij wás het plein"

Jarenlang bestierde Co Visser café Pleinzicht aan het Haarlemmerplein. Vorige week overleed de geliefde kroegbaas. Op de dag van zijn uitvaart verzamelen vrienden en familie van Co zich op het plein, voor Co's allerlaatste ronde.

De Haarlemmerpleinbuurt lag er in die tijd nog heel anders bij dan tegenwoordig. "Het was een beetje vervallen, net als die kroeg trouwens. Maar Café Pleinzicht liep eigenlijk vanaf moment één heel goed."

Begin jaren 80 streek Co neer op het Haarlemmerplein, om daar een bestaande kroeg over te nenem. "Mijn vader werkte toen nog bij de ADM-NDSM, als classificeerder", vertelt zijn zoon Menno. "De kroeg op het plein kende hij al goed, hij kwam er vaak met zijn maten."

Het is veelzeggend voor Café Pleinzicht, vertelt Stien. Jarenlang werkte ze voor Co. "Pleinzicht was een echte buurtkroeg. Knokken, vechten - maar ook hele grote feesten." Haar baas was een topman, zegt Stien. "Acht weken geleden ben ik nog met hem naar Benidorm geweest. Dat wou hij graag."

Niet dat dat uitmaakte voor Co, de eigenaar van de kroeg. "Hij zei altijd gedag", zegt Richard. Op een avond, als Richard de auto voor de kroeg wil parkeren, is iemand van buiten de buurt hem te vlug af. "Die stak hem snel voor mij zo het parkeervak in. Co dirigeerde direct de halve kroeg naar buiten om te zorgen dat-ie z'n plek aan mij afstond."

Of ze wel eens binnen waren geweest? Wilma en Richard moeten lachen. "We hebben veertig jaar boven de kroeg gewoond, maar ik denk echt dat we er maar een paar keer binnen zijn geweest."

Co zette zich ook in voor de Haarlemmerpleinbuurt, samen met andere ondernemers. "Dan werkten we de hele nacht door," vertelt Stien. Het feest dat hij opzette voor Koninginnedag bleef ook na Co's pensioen drukbezocht.

De vrouw van Co, Ria, hield het na een tijdje voor gezien, en begon een eigen kledingzaak op het plein. "Maar mijn vader was toen pas net begonnen", grijnst Menno. Co nam een aantal andere kroegen over. "In Oost stond koffiehuis De Viersprong te koop, dat leek hem wel wat. De deal werd gesloten op een bierviltje. Tsja, zo deed hij dat vroeger."

Het succes kreeg extra vaart toen Co feestavonden begon te organiseren. "Dat was echt een schot in de roos. Ik denk dat elke feestzanger wel bij ons heeft gestaan."

De omgeving rondom het Plein kwam met de jaren steeds meer in trek. Er kwamen chiquere winkels en horecazaken, en rijkere bewoners. De zaken van Co, sinds een aantal jaar onder beheer van zijn zoon, veranderen mee. "Eén van mijn vaders zaken is nu The Breakfast Club. En Pleinzicht is ook omgebouwd, dat is nu The Lunch Club geworden."

Trots

Na zijn pensioen bleef Co het plein trouw. Dagelijks kwam hij even langs met zijn hondje Bobby, om op het bankje voor zijn oude zaak het leven op het plein voorbij te zien komen. Yuki, een Aziatische dame die om de hoek van het plein werkt, liep hem dagelijks tegen het lijf. "Ik kom uit het buitenland, en Co was de enige die me vanaf het begin gedag zei." Ze heeft een bos witte rozen meegenomen, als bedankje voor Co. "Dankzij hem voelde ik me hier thuis."

Verdrietig dat 'zijn' café nu niet meer de bruine kroeg van weleer is, was Co niet. Apentrots was hij, toen hij vlak voor zijn dood de opening van de nieuwste zaak van Menno kon bijwonen. Menno: "Ik ben zo blij dat hij dat nog heeft kunnen zien."

Vorige week donderdag is Co Visser overleden. Vrijdagmiddag is hij bijgezet op Vredenhof. Hij is 80 jaar geworden.