Onkruid verwijderen met gasbrander gaat mis: metershoge haag vat vlam in Hoorn

Een bewoner wilde vrijdagmiddag naast zijn huis onkruid wegbranden met een gasbrander, maar dat ging mis. Een metershoge coniferenhaag aan de Matissehof in Hoorn vloog in brand.

De bewoner was rond 14.00 uur bezig met het wegbranden van het onkruid toen de heg in brand vloog. Al snel stond de twee meter hoge heg in lichterlaaie. De bewoner twijfelde geen moment en probeerde samen met de buren het vuur met een tuinslang te blussen.

De brandweer werd opgeroepen en arriveerde al snel bij de brandende heg. Brandweermannen namen het blussen over, maar konden de heg niet meer redden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen schuur en woningen. "De woning is niet beschadigd geraakt, alleen de tuinmeubels van de buren hebben brandvlekken opgelopen. Achteraf viel het allemaal reuze mee", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.