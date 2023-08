De weggeefwinkel zoekt dringend nieuwe locatie: "Het water staat ons aan de lippen"

Het is vijf voor twaalf voor de weggeefwinkel in Oostzaan. De riante villa moet worden gesloopt vanwege de hoogspanningskabels boven de huizen. "De buren hebben al bericht dat ze de sleutels moeten inleveren", zegt Debby van Ingen, coördinator van de weggeefwinkel. "Het water staat ons aan de lippen."

De gemeente Oostzaan, dat het sociale project een warm hart toedraagt, is bezig. "We hebben alleen nog niets van ze gehoord. Of ze al iets hebben gevonden", zegt Debby, die zelf ook niet stilzit en de ene na de andere tip voor een nieuw pand nabelt. "Het is slopend. Ik steek liever mijn energie in de activiteiten die wij hier organiseren."

En dat zijn er in het afgelopen half jaar sinds de start behoorlijk wat geweest. Naast de weggeefwinkel is het een sociale ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, praatje en soep. En in winter letterlijk gewoon wat warmte. Maar ook voor moeilijke, veelal financiële zaken met de gemeente kunnen mensen er terecht.