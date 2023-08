Unicum voor Micky van de Ven: verdediger in voorselectie Oranje

Micky van de Ven is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft een plekje voor hem ingeruimd bij zijn 29-koppige voorselectie. Oud AZ'er Tijjani Reijnders zit daar ook bij.

Andere Noord-Hollanders in de voorselectie zijn Daley Blind, Sven Botman, Teun Koopmeiners, Donyell Malen, Xavi Simons en Joey Veerman. De definitieve selectie van Oranje volgt op vrijdag 1 september.

Ek-kwalificatie

Het Nederlands elftal komt 4 september bij elkaar om de EK-kwalificatie te vervolgen. Oranje speelt 7 september in Eindhoven tegen Griekenland (20:45 uur) en drie dagen later, zondag 10 september, volgt het duel met Ierland in Dublin (19:45 uur, lokale tijd).