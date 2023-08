Vakbonden zinspelen op acties als KLM niet met beter loonbod voor grondpersoneel komt

FNV en CNV voeren de druk op KLM op: als de maatschappij niet snel over de brug komt met een beter cao-loonbod voor het grondpersoneel, sluiten de vakbonden niet uit dat er acties zullen volgen. "Het gat is onoverbrugbaar groot", aldus FNV Luchtvaart-bestuurder David van de Geer.

De maatschappij biedt grondpersoneel weliswaar 7,5 procent loonsverhoging over de komende twee jaar, maar dat is volgens FNV verre van voldoende om het door de inflatie veroorzaakte koopkrachtverlies mee te compenseren. Omdat KLM na vijftien onderhandelingsrondes onvoldoende beweegt, heeft FNV besloten de stekker uit het overleg te trekken.

Eerder deze week maakte FNV bekend dat de vakbond de onderhandelingen met KLM over een nieuwe cao voor grondpersoneel heeft gestaakt .

Voor de coronapandemie werkten er zo'n 15.000 mensen als grondpersoneel voor KLM. Daaronder zijn kantoormedewerkers, baliemedewerkers, technici en bagagepersoneel. Tijdens de coronacrisis liep hun aantal terug naar zo'n 13.000, maar inmiddels is de groep weer bijna 15.000 man sterk, aldus FNV.

Tijdens een FNV-ledenvergadering van volgende week donderdag mag het KLM-grondpersoneel zelf haar zegje doen. "Dan moeten onze leden bepalen of ze het tijd vinden voor acties", zegt FNV bestuurder Van de Geer. Als de leden voor acties stemmen, is het aan een campagneteam om uit te dokteren welke acties dat moeten worden.

Daar is nu nog niets over te zeggen, stelt Van de Geer. "Dat kunnen buttonacties zijn, maar ook werkonderbrekingen. Stakingen wordt in ieder geval niet uitgesloten."

'Totaal niet realistisch'

CNV ziet de onderhandelingen voor een nieuwe cao vooralsnog rooskleuriger in. Hoewel de vakbond het bod van 7,5 procent loonsverhoging over 2023 en 2024 'totaal niet realistisch' vindt, zien de onderhandelaars nog voldoende aanknopingspunten waarop gebouwd kan worden richting een cao-uitkomst.

Zo is de bond tevreden met KLM's beloftes rond vervroegde uittreding, geboorte- en ouderschapsverlof en het vastleggen van een stagevergoeding in de cao. Ook de ambitie van de maatschappij om een eind te maken aan arbeidsovereenkomsten voor vijf jaar, stemt de bond positief.