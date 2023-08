Politie vindt veroordeelde van poging tot doodslag tijdens controle illegaal tentenkamp

Bij een controle van een illegaal tentenkamp in Zuidoost stuitte de politie op een man die nog 300 dagen de cel in moest omdat hij was veroordeeld voor een poging tot doodslag. De man is meegenomen door de politie en het tentenkamp is ontruimd.

Het kamp was in de buurt van de flat Huigenbos. Bewoners van het complex hadden bij de politie geklaagd dat er meerdere mensen zouden wonen in de bosjes tegenover de flat. "Het zou een komen en gaan van personen zijn", zo stelt de politie.

Er werd een controle uitgevoerd en meerdere tentenkampen werden in de bosjes aangetroffen. De grond en de natuur rond de tenten was zwaar bevuild. De tenten zijn vervolgens ontruimd en de bewoners zijn door de politie weggestuurd.

Afgelopen week werd er door de politie nog een controle uitgevoerd, om te bekijken of het tentenkamp niet was teruggekeerd. Bij die controle werden opnieuw tenten aangetroffen en ook een man die er vorige keer niet was. Nadat hij door het systeem was gehaald, bleek dat de man nog 300 dagen de cel in moest voor een veroordeelde poging tot doodslag. De man is aangehouden en wordt binnenkort overgebracht naar een gevangenis waar hij zijn straf kan uitzitten.