Haarlemse jazzband moet vanwege geluidsoverlast van dj eigen optreden onderbreken

De Haarlemse band Jzzzzzp heeft gisteravond hun optreden in café De Lift noodgedwongen moeten onderbreken vanwege geluidsoverlast vanaf De Grote Markt. Daar was op dat moment een dj-show bezig als dagafsluiting van het festival Haarlem Jazz & More. Jzzzzzp-saxofonist Thomas Streutgers vertelt wat er gebeurde.

De band Jzzzzzp in café De Lift donderdagavond - Thomas Streutgers

"Laat ik eerst even duidelijk zijn. Ik wil hier niet de 'azijnzeiker' zijn. Want ik vind het namelijk ook leuk dat Haarlem Jazz & More in de stad is, ze geven daar jonge muzikanten een kans", begint Streutgers. Optreden onderbroken Gisteravond stapt de Haarlemmer samen met de andere muzikanten van 'jumpjazzband' Jzzzzzp het podium op in café De Lift, om de hoek bij de Grote Markt. Het is dan zo rond de klok van tien. "We speelden de eerste set, hielden even een pauze en daarna hoorden we de harde beats al vanaf de Grote Markt. De tweede set hebben we daarom maar kort gehouden, omdat het niet te doen was. We konden niet meer door dat harde geluid heen spelen. Daarom zijn we eerder gestopt. Na een lange pauze zijn we vanaf middernacht, toen de dj op de Grote Markt gestopt was, nog even doorgegaan."

"Een mix van bands en dj's werkt hier niet zo goed" Saxofonist Thomas Streutgers

Streutgers is beroepsmuzikant en reist de hele wereld over om op (jazz)festivals te spelen. "In Ierland duurt een jazzfestival bijvoorbeeld vijf dagen lang en komen jongeren allemaal naar de kroegen om naar bandjes te kijken. Waarom kunnen ze hier in Haarlem ook niet een funk- of salsaband als slotact laten optreden op de Grote Markt? Daar komen ook genoeg mensen op af en geeft het festival toch wat meer allure. Een mix van bands en dj's werkt hier niet zo goed. Op jazzfestivals in Den Bosch en Breda zijn ook dj's, maar die draaien dan acid jazz of funkmuziek, dat past beter bij zo'n festival", legt Streutgers uit. Streutgers maakte gisteravond een kort filmpje van de dj-show op de Grote Markt om te laten horen hoe de dj-show daar klonk. Tekst loopt verder na de video.

De dj-show op de Grote Markt donderdagavond - Thomas Streutgers

De organisatie van Haarlem Jazz & More laat per mail weten nog niet gehoord te hebben van het 'incident' met Jzzzzzp. De geluidsnormen zouden in ieder geval niet zijn overschreden op de Grote Markt.

Uitgebreide reactie van organisatie Haarlem Jazz & More: 'Haarlem Jazz & More wordt georganiseerd met strikte geluidsnormen die wij actief monitoren. Bovendien maken we gebruik van een duale opstelling, met zowel mainstack speakers als delayspeakers, om ervoor te zorgen dat de geluidsdruk binnen de gestelde grenzen blijft. We overschrijden de geluidsnormen niet. Onze programmering is al weken voorafgaand aan het evenement bekendgemaakt. Sinds 2012 draagt het festival de naam Haarlem Jazz & More. We starten met jazzmuziek en naarmate het festival vordert, komt er meer variatie in de genres. We eindigen sinds die tijd ook met popmuziek en/of dj-sets. Wat betreft het incident met de band Jzzzzzp: het is ons niet bekend waarom hun optreden gestaakt moest worden. Het kan zijn dat NH wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden of dat er geluidstechnische problemen waren op de locatie zelf. Mogelijk was de apparatuur niet goed ingesteld of was er een andere reden, maar zowel NH als wij waren er niet bij. Het blijft speculatie en het is betreurenswaardig dat dit onderwerp in de media wordt besproken. Laten we de positieve ervaringen van tienduizenden bezoekers waarderen in plaats van te focussen op geïsoleerde incidenten.'

Streutgers hoorde achteraf dat een deel van hun publiek tijdens het optreden naar huis is gegaan vanwege de geluidsoverlast vanaf de Grote Markt. Ook één van de bandleden had hetzelfde plan in zijn hoofd, maar bleef toch om de setlist af te maken. "Vroeger hield ik echt mijn agenda vrij voor Haarlem Jazz. Maar de laatste jaren doe ik dat niet meer. Ik hoop dat de organisatie nog contact opneemt met Pim, de eigenaar van café De Lift. Hij doet er altijd alles aan om een mooi live-programma in zijn café samen te stellen." Pim Meijer, eigenaar van café De Lift, is vandaag onbereikbaar voor commentaar. "En nu ga ik door naar het volgende jazzfestival, in Zwitserland", sluit Streutgers af.