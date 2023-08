Kermisexploitanten halen met 'ritje uit eigen zak' 7.000 euro op voor Hoornse gezinnen

De kermisexploitanten hebben vanmiddag een cheque overhandigd van 7.000 euro aan het goede doel Puur For Kids, voor gezinnen en kinderen uit de regio die moeilijk kunnen rondkomen. "Het is de eerste keer in Nederland dat een donatie zo grootschalig gebeurt", vertelt kermisexploitant Dirk Jan van Zetten van de grijpautomaten.

Voor het reuzenrad op de Vale Hen verzamelden de exploitanten zich. Leonie Walburg en Gaby Alberts namen namens Puur for Kids de cheque in ontvangst. "We zijn totaal perplex door dit gigantische bedrag", zegt Alberts na afloop.

"Een ouderwets rondje kermis, door de exploitanten zelf. Iedereen kost het een beetje, en gezamenlijk hebben we een knappe som geld opgehaald", zegt Van Zetten voldaan.

Duits fenomeen

Het fenomeen is komen overwaaien vanuit Duitsland. Hollandse collega-exploitanten die daar op de kermis staan, doen daar mee aan de traditie waarbij geld ingezameld wordt voor een goed doel. Na een eerste inzamelactie in Uden begin dit jaar, is het in Hoorn nu veel grootschaliger aangepakt.

Het idee is als volgt: kermisexploitanten gaan zelf een ritje mee in hun attracties, dat geld wordt gedoneerd. "Gisteravond hebben we met een groep van zo'n 25 man een ronde over de kermis gedaan. Er waren geen spelbrekers, iedere exploitant in Hoorn deed mee met de donatie. Sommigen zelfs met een hoger bedrag omdat ze meerdere attracties hebben", vertelt Dirk Jan van Zetten.

Volle tassen

Aan Fatina van het Kaar, van het Kermisteam Hoorn, werd gevraagd welk goed doel toepasselijk zou zijn. Dat werd Stichting Puur For Kids. De stichting begon ooit met geld inzamelen voor de decembermaand om ervoor te zorgen dat gezinnen uit de hele regio die het niet breed hebben, toch een leuke kerst hebben. Inmiddels is ook de Beweegtas, de Schooltas en de Laptoptas een begrip.

Daar gaat het bedrag dan ook naartoe. Gaby: "We hebben een aantal grote projecten lopen. We geven duurzame schooltassen uit aan leerlingen, gevuld met alles wat je nodig hebt: woordenboek, geodriehoek, schriften." Daar kunnen ze hun hele middelbare schooltijd mee doen. En de Beweegtas is voor elke leeftijd apart samengesteld. Er kan een voetbal in zitten, springtouw of skippybal. "Met dit bedrag kunnen we een heleboel tassen vullen, waarschijnlijk zelfs volgend schooljaar nog."