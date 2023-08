Slachtoffer overval Waarderpolder is 65-jarige man, politie zoekt getuigen

Het slachtoffer van de overval bij een bedrijfspand aan de Jan Tademaweg in Haarlem is een 65-jarige man uit Almere. De overval vond donderdagmiddag rond 12.30 uur plaats. De daders zijn nog niet gepakt, de politie vraagt eventuele getuigen zich te melden.

De politie zoekt nog naar de twee overvallers, die na de overval rennend op de vlucht sloegen richting de Waarderweg in de Waarderpolder. Het 65-jarige slachtoffer werd met een op een vuurwapen lijkend voorwerp bedreigd en beroofd van zijn bezittingen. Het is niet bekend wat de buit precies is.

Signalement

De politie heeft het signalement van de twee overvallers naar buiten gebracht. Het gaat om mannen met een donkere huidskleur. Een van hen is 1.80 tot 1.85 meter lang en heeft een stevig postuur. Hij droeg een zwarte hoodie en een grijze joggingbroek.

De tweede overvaller is tussen de 1.60 en 1.65 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij was helemaal in het zwart gekleed. Beide overvallers droegen handschoenen.