Weer tijdelijke camping aan de Molenplas: "Met een wc-rolletje onder de arm is iedereen gelijk"

"Die mix maakt het leuk", zegt Riet Ooms. Ze is als voorzitter van de Wijkraad Molenwijk betrokken bij het initiatief dat 'verbinding' als uitgangspunt heeft. "De mensen die hier kamperen lopen elkaar in de wijk vaak voorbij, terwijl ze hier juist een praatje met elkaar maken. Iedereen is gelijk, ze gaan allemaal met een rolletje onder hun arm naar de wc."

Succes

Vijf jaar geleden begonnen ze op deze plek met tien tenten; vandaag zet de organisatie er 23 op. "Kortom, het is een succes", constateert Riet, terwijl ze het uitgeprinte programma van het komend weekeinde nog eens doorneemt. "Het wordt heel druk voor ons als vrijwilligers, daarom prijs ik me gelukkig met de Buurtouders Molenwijk en de jeugd van scoutinggroep Marco Polo." Het weekeinde begint zaterdag, als het weer het toelaat, met ochtendgymnastiek. Daarna staat onder andere een boottochtje over de plas gepland.

Zondagmiddag worden alle tentjes weer afgebroken en is de mini-vakantie aan de Molenplas weer voorbij.