Beroemdste zwemjuf van Opmeer Angelien Tibboel vijftig jaar aan de rand van het zwembad

Zo'n 5.000 zwemdiploma's zijn er in die jaren door haar handen gegaan. En dus kan ze zich met recht het geweten van buitenbad 't Woudmeer noemen in Hoogwoud. Zwemjuf Angelien Tibboel werd deze week in de val gelokt voor een groot feest bij het zwembad nu ze 50 jaar in dienst is.

"Het was niet alleen zwemles geven. We deden alles zelf. Vooraf als het bad leeg was, grasjes tussen de tegels weghalen, vegen. De blaren stonden op je handen", blikt Angelien terug op die tijd. Ooit twijfelde ze nog: word ik kraamverzorgster of zwemjuf? "Huishouden was niet mijn ding, en nog steeds niet", zegt ze lachend. Dus de keuze was al vrij snel gemaakt.

Een strenge maar lieve zwemjuf, zo omschrijft ze zichzelf. Recht door zee. Als 15-jarige start ze in De Goorn bij de reddingsbrigade en geeft dan les in zwembad De Tobbe. Via een collega komt ze pakweg anderhalfjaar later bij 't Woudmeer terecht. Een manusje van alles.

Het werk in het buitenbad is seizoensgebonden. In de winter is het noodzaak iets anders te gaan doen. "Dan werkte ik bij andere baden, of ging ik bollenpellen, werkte bij een bakkersfabriek om broden in te pakken, achter een bar.Ik heb altijd van alles ernaast gedaan."

Zeker 5.000 zwemdiploma's

Vijf dagen per week geeft ze in die tijd zwemlessen aan kinderen. Hoeveel diploma's er door haar handen zijn gegaan? Even valt ze stil. "Dat moeten er wel 5.000 zijn geweest! Meestal zo'n honderd per seizoen."

Ze herinnert zich nog een aangrijpend moment, als ze net een paar jaar bij 't Woudmeer werkt. "Ik hield toezicht bij het bad en een jongen van een jaar of tien was van de duikplank gevallen. Ik heb het niet zien gebeuren", blikt ze terug. Ze treft de jongen aan met zijn hand bij zijn oor, waar bloed uit lijkt te lopen. "En bloed uit het oor is een fout teken. Achteraf in het ziekenhuis bleek dat het van zijn hand kwam. Gelukkig is alles goed met hem gekomen."

Doodsbang voor water

Niet alleen kinderen heeft ze met zwemmen geholpen. Ook volwassenen kloppen bij haar aan. Het was toen nog helemaal niet zo gebruikelijk dat men zwemdiploma's haalde. "Ik heb eens les gegeven aan twee bevriende echtparen. Eén van de vrouwen was doodsbang voor het water. Als ze haar haar waste, durfde ze niet met de douchedeur dicht te douchen en deed alleen haar hoofd onder de kraan."

Tijdens één van de lessen, komt het zover dat ze één van de mannen moet redden. "De vrouwen hadden de opdracht in het diepe te zwemmen. Er was één - nogal macho - man die ook naar het diepe ging. Ik hoorde ineens achter me gespetter en geroep, toen ben ik erin gedoken." Ook voor Angelien een spannend moment. "Hij was behoorlijk breed dus ik moest zorgen dat hij mij niet beet greep, dat gebeurt als je in paniek bent. Dus ik heb zijn arm gepakt, hem van mij afgeduwd naar de kant."

"Wat doet die feesttent in het buitenbad?"

Van de week zou ze met haar gezin uit eten gaan in Medemblik. Maar zover komt het niet. De telefoon gaat. Het is haar zoon: "Ik ben gevallen met de fiets en mijn pink staat scheef. Kunnen jullie mij komen ophalen?" Lopend redt hij het nog wel tot aan 't Woudmeer, waar Angelien zich naartoe snelt om verband aan te gaan leggen.

