Geliefd restaurant Wervershoof wil niets liever dan opengaan: personeelstekort blijft boeman

Geen kok, bedienend personeel of keukenhulp. Horecazaak Gewoon Lekker in Wervershoof kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Het o zo geliefde restaurant, dat vanaf dag één ramvol zat, is genoodzaakt om langer dicht te blijven. "Het blijft een aandachtspunt."

Het is een enorm dilemma voor horecazaken: open blijven met (te) weinig personeel of toch sluiten? Het blijft een zorgenkindje, benadrukt eigenaar Peter Spruit. Hij heeft 130 mensen in dienst, maar de vestiging van Gewoon Lekker in Wervershoof is al twee jaar gesloten. Reden: een gebrek aan personeel.

Hoewel hij dacht in oktober vorig jaar open te kunnen, mikt hij nog steeds op een snelle heropening. Maar nieuw personeel aantrekken, blijkt nu haast onmogelijk. "We hebben gewoon te weinig mensen", beaamt Spruit. Volgens hem dé enige reden dat het bordje 'Gesloten' nog aan de deur hangt. "We hebben een heleboel vacatures uitstaan. Van chefkok tot souschef tot horecamanagers, afwassers, bedienend personeel. Alles staat uit, maar ze blijven uit."

Vol

Aan zijn populariteit van de horecazaak zal het niet liggen. Iedere dag krijgt Spruit de vraag wanneer de grote dag is. "Er zijn al heel veel klanten die willen reserveren", zegt hij met een lach. "Mochten we weer opengaan, dan zitten we echt ram- en ramvol." Toch plaatst hij er een kanttekening bij. "Maar daarvoor moeten we eerst alles goed op de rit hebben."

Er valt even een stilte. "Het leeft enorm, nu nog steeds. Het is toch bijzonder wat we hebben opgebouwd. Hier begon het allemaal mee." Hij geeft de moed niet op. Met een knipoog: "Als er nu een bus vol met horecatijgers aan komt rijden, gaan we vandaag nog open."

Koppen bij elkaar

Als het hoogseizoen - medio september - achter de rug is, worden de koppen bij elkaar gestoken. "Er werkt personeel in Hoorn en Heerhugowaard, die eigenlijk bestemd is voor Wervershoof", aldus Spruit. "We willen niets liever, maar we moeten wel realistisch blijven."