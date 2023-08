Fors minder Chinese toeristen in Amsterdam sinds corona: "Ik heb er nog geen één gezien"

Er zijn fors minder Chinese toeristen in de stad dan normaal. En dat valt niet alleen op in het straatbeeld. Ondernemers merken het, tot hun spijt, ook: "Het was absoluut goed verkopen."

"We waren net bij Madame Tussauds en ik heb er geen één gezien. Normaal is het veel drukker, bussen vol volgens mij", vertelt een Nederlandse toerist. Dat het anders is dan voor de coronapandemie hoef je Benno Leeser, eigenaar van de luxe juwelierszaak House of Gassan, niet te vertellen: "We hadden in het verleden op een zaterdag soms wel 5000 mensen, zo'n 200 bussen op een dag", vertelt hij.

Sinds jaar en dag komen Chinezen in grote groepen zijn zaak bekijken en sieraden kopen, maar sinds corona zijn de toeristenaantallen gekrompen: "Voor 2020 hadden we 400.000 toeristen per jaar, waarvan 100.000 uit Zuidoost-Azië en het merendeel Chinezen. Tijdens covid zaten we op 20.000", vertelt hij. Leeser denkt dit jaar met moeite 120.000 bezoekers uit China te halen. "Tot nu toe zitten we op 89.000."