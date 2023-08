Ajax tegen Bulgaars kampioen Ludogorets in laatste voorronde Europa League

De Bulgaren waren over twee duels met 6-3 te sterk voor FC Astana uit Kazachstan. Ludogorets won vanavond met 5-1 in de derde voorronde, terwijl de club vorige week met 2-1 verloor. Ajax werd vorige week bij de loting gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik.

Ludogorets behaalde in het seizoen 2022/2023 in dertig competitieduels 74 punten, slechts één punt meer dan nummer twee CSKA Sofia. In totaal werd Ludogorets twaalf keer Bulgaars kampioen en legden de Bulgaren drie keer beslag op de nationale beker.

De uitwedstrijd wordt op 24 augustus gespeeld in de Huvepharma Arena in Razgrad, zo'n 2300 kilometer van Amsterdam. De return volgt op 31 augustus.

Europa League

Als de ploeg van trainer Maurice Steijn de voorronde overleeft, komt Ajax in de groepsfase van dat toernooi terecht. Lukt het niet om Ludogorets in twee wedstrijden te verslaan, dan wachten zes wedstrijden in de poule van de Conference League, het derde toernooi van Europa.

Ajax werd vorig seizoen derde in de eredivisie. Daarmee begint de club voor het eerst in 14 jaar niet in de voorronde van de Champions League, maar in de voorronde van de Europa League.