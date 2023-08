Vuurwerkshow tijdens Kermis Hoorn beter te spotten dit jaar 

Het is inmiddels een soort traditie geworden: de Vuurwerkavond op de kermis in Hoorn. Vorig jaar kon het niet doorgaan vanwege de verbouwingen aan het stadsstrand. Dit jaar is het weer als vanouds en met beter uitzicht.

''Er verandert niet veel ten opzichte van een paar jaar terug. Het vuurwerk wordt nog steeds afgeschoten vanaf pontons die in het water liggen, maar je hebt nu wel een bredere plek om te staan'', vertelt Fatina van het Kaar, coördinator van het Hoornse Kermisteam. Afgelopen zomer is het Hoornse stadsstrand geopend en vanaf daar is de vuurwerkshow het beste te bewonderen.

Groot budget en extra beveiliging

Er is ongeveer 25.000 euro aan professioneel vuurwerk ingekocht om er een spectaculaire show van te maken. Het vuurwerk wordt afgeschoten van vijf pontons die in het Markermeer liggen.

Om alles in goede banen te leiden, worden er extra beveiligers ingezet. ''Ook op Lappendag zal er veel beveiliging staan. Van politieauto's tot politie te paard. We trekken alles uit de kast'', zegt Van het Kaar.

Best bereikbaar met fiets, benenwagen of boot

Toeschouwers die naar de vuurwerkshow willen komen, worden geadviseerd om lopend of met de fiets te komen. ''Als je echt met de auto moet komen, dan kan je die neerzetten langs de dijk of op de parkeerplaats aan de Westerdijk. Is er geen plek meer? Ga dan naar het Transferium bij het station. Daar zal sowieso wel plek zijn.'' Ook is het spektakel eersterangs te bekijken met de boot. Die zijn toegestaan op het water tijdens de Vuurwerkavond.