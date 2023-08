Zonder franje bereikt AZ laatste voorronde Conference League

Het hoogtepunt van vanavond in het AZ-stadion was het doelpunt van Ruben van Bommel. De zomeraanwinst schoot op heerlijke wijze vlak voor rust de bal tegen de touwen. Mede daardoor won AZ met 2-0 van Santa Coloma uit Andorra. De andere goal kwam van de voet van invaller Mayckel Lahdo. Hierdoor plaatst de Alkmaarse ploeg zich voor de play-offs van de Conference League.

Met veel aanvalslust begon AZ aan de eerste Europese thuiswedstrijd van het seizoen. Zonder de licht geblesseerde spelers Jesper Karlsson en Mees de Wit kregen de AZ'ers kans op kans in de beginfase. Vooral Vangelis Pavlidis liet van zich spreken in het vijandelijk doelgebied, alleen de Andorrese goalie Josep Gomez was een lastige sta in de weg voor de Griekse spits. Vlak voor rust brak dan eindelijk Ruben van Bommel de ban. De zomeraanwinst schoot op heerlijke wijze de bal over Gomez heen, 1-0.

Kansen

In de tweede helft bleef het beeld hetzelfde. AZ bepaalde het spel en kreeg veel kansen. Zo kon weer Pavlidis binnen een paar minuten na de theepauze twee keer scoren. Het ontbrak dus aan effectiviteit bij AZ, maar daar tegenover gaf de huidige koploper van de eredivisie verdedigend weinig weg.

