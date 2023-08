Liveblog: arbitragezaak Eiting vs FC Volendam van start, speler neemt het woord

De advocaat van Eiting vraagt de vader van de voetballer om toevoeging te geven over de hoofdlijnen. "Carel wil naar FC Twente, de intentie is voor drie jaar. Er zijn ook afspraken gemaakt over voorwaarden voor een transfer tijdens transferwindow." Zijn salaris ligt op 400.000 euro bevestigt zijn vader na navraag van de arbitragecommissie.