Jack (11) en Troy (10) strijden om NK Lego-bokaal in Purmerend

In de Markthal in Purmerend wordt de komende dagen gestreden om de grote bokaal, natuurlijk gemaakt van legoblokjes, een jaar gratis legoblokjes en een reis naar Legoland in Denemarken. De elfajrige Jack Beudeker uit Zaandam en zijn tienjarige vriendje Troy Nuland uit Anna Pawlowna doen mee en willen dolgraag Nederlands kampioen worden,

Uit honderden kinderen die meedoen aan het NK, waaraan kinderen tussen de zeven en elf jaar mee mogen doen, zijn zes duo's gekozen. Jack en Troy hebben elkaar leren kennen op een vakantie in Portugal. Al gauw bleek dat zij dezelfde passie delen. "Mijn kamer is helemaal vol met lego", zegt Troy, "al op mijn derde kreeg ik van mijn opa legoblokjes en ik was er meteen aan verslingerd." Dat geldt ook voor Jack, die in zijn kamer over de lego struikelt.

Beide legofanaten hebben vanochtend op het NK een fraaie helikopter gemaakt die helaas niet in de prijzen viel. Ze hopen nu op de hoofdprijs bij de uitvoering van de tweede opdracht. "We weten niet wat we moeten maken, dat horen we straks pas. Als we die winnen gaan we naar de finale", zegt Jack.