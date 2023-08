Motorpech! Debuut attractie Power Surge op Hoornse kermis is van korte duur

Op de kermis van Hoorn, die nog tot en met maandag duurt, staan dit jaar 68 attracties. Daarvan zijn er nog 67 over, want het debuut van de Power Surge was door een kapotte motor van korte duur.

Sinds woensdag draait de kermisattractie Power Surge niet meer. Juist in het eerste jaar op Kermis Hoorn is de motor doorgedraaid. Het duurt nog minstens zes weken voordat de kermisattractie het weer doet, omdat de levertijd van de onderdelen lang is.

Stilstaande attractie

Fatina van het Kaar, coördinator van het kermisteam zegt hierover: ''Zonde dat hij het niet meer gaat doen deze kermis. Ook vooral omdat de attractie voor het eerst op de Hoornse kermis te vinden is.'' De grote, stilstaande attractie is nog wel even te bewonderen op het Kerkplein.

Nieuw dit jaar in Hoorn is ook de attractie Ballon Voyage. Deze attractie in Franse stijl staat op de Vale Hen. Het is gemaakt door dezelfde fabrikant van zweefmolens en carrousels in De Efteling. Kermisexploitant Marinus de Weijer is enthousiast over zijn eerste kermis in Hoorn. "Het is hier heel gezellig en het loopt best goed. Op het ene moment is het vol en moeten de mensen even wachten, en soms is het wat rustiger."

Opa's en oma's enthousiast

De splinternieuwe trekker maakt dus zijn debuut in Hoorn. "Kinderen vinden het natuurlijk leuk, maar juist de vaders en moeders en opa's en oma's zijn heel enthousiast. Omdat je hier met twee volwassenen en twee kinderen in kunt zitten. Het is echt een familieattractie."