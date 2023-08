Santpoortse auteur verrast door interesse uit VS: boek over Corrie ten Boom vertaald

Bijna dertig jaar nadat de eerste uitgave is verschenen, komt er een Engelstalig e-book van 'Noodklokken luiden bij Ten Boom', met de nieuwe titel 'Beyond the Hiding Place.' In het boek beschrijft oud-politieman Guus Hartendorf uit Santpoort-Noord de bijzondere geschiedenis van de familie Ten Boom.

In de Tweede Wereldoorlog was hun huis in de Barteljorisstraat in Haarlem een onderduikadres voor joden. Op 28 januari 1944 viel de Sicherheitsdienst (SD) binnen en arresteerde 26 mensen. Vier joodse onderduikers en twee verzetsmannen weten op tijd de speciaal geprepareerde schuiplaats in de slaapkamer van Corrie te bereiken, vandaar de titel Beyond the Hiding Place.' Sinds de jaren tachtig is het een museum ter nagedachtenis aan Corrie ten Boom, één van de dochters. Zij overleefde het concentratiekamp Ravensbrück.

Verrassende wending

Dat de dramatische familiegeschiedenis nu digitaal in het Engels verschijnt, is een verrassende wending die het gevolg is van de zoektocht van de Amerikaanse Ruth Wassynger. De vrouw uit Nashville Tennessee is geïntrigeerd door de historie van het gezin van de Haarlemse horlogemaker Casper ten Boom, die als weduwnaar de zorg had voor zijn dochters Betsie en Corrie.

Zoektocht

In haar zoektocht naar Hartendorfs boekwerk kwam ze in contact met Eelco Graafsma van de Historische Kring Velsen. Of hij wist hoe ze het boekje in bezit zou kunnen krijgen? Uiteraard wist hij dat, want ook auteur Hartendorf is aangesloten bij de Historische Kring. Misschien vond ze het leuk met hem in contact te komen?

Mailtje

En zo kon het gebeuren dat Hartendorf in mei 2020 opeens een mailtje van haar kreeg. ''Hartstikke leuk'', zegt de oud-politieman. ''Ik was verbaasd dat iemand ruim 25 jaar na verschijning van alles wilde weten over wat zich in de oorlog in de horlogerie heeft afgespeeld.''

Onderwijs

Daar bleef het niet bij. Wassynger, een bij het onderwijs betrokken archeologe, stelde voor een Engelse digitale versie van zijn boek te maken. Zodat meer Amerikanen de dramatische geschiedenis leren kennen van de Ten Booms en de joden en verzetsmensen die bij hen zaten ondergedoken. Weliswaar werd in de Verenigde Staten in de jaren zeventig het levensverhaal van Corie ten Boom verfimd (The Hiding Place); vooral jongere Amerikanen weten niet van het bestaan van de geschiedenis.

'Belangrijk dat de jeugd deze geschiedenis kent'

Hartendorf: "Ruth Wassynger vindt het belangrijk dat de jeugd niet alleen het Dagboek van Anne Frank kent, maar ook de historie van de familie Ten Boom. En dan niet aan de hand van een geromantiseerde versie zoals die film, maar volgens het échte verhaal. Nog in recente publicaties wordt er van alles bij gefantaseerd. Daarom wil ze mijn boekje gebruiken.''