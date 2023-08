Verwarring over waarschuwingen blauwalg bij Lutjestrand: "Niet kopje onder gaan!"

Kun je nou wel of niet zwemmen bij het Lutjestrand aan het Amstelmeer? Ondernemers, badgasten en zelfs handhavers kunnen geen pijl trekken op de waarschuwingen rond blauwalg. Steeds wisselende waarschuwingsborden leveren veel vragen op, zegt horecaondernemer Romy Anne Reenders van het Lutjestrand: "Dat de gemeente meldt dat er kans is op blauwalg lijkt me beter en ik denk ook aan eigen verantwoordelijkheid. Je moet niet het meer leegdrinken."

Waarschuwingsborden zijn aan vervanging toe - NH / Jurgen van den Bos

"Het is echt lastig", vertelt Romy Anne Reenders van Strandthuys op het Lutje. "Soms kom ik aanlopen en dan ineens zie ik een rood bord bij het strand en dan denk ik: nee hè. Ik zit daar niet op te wachten als ik zie dat het water er schoon uitziet. Ik moet hier mijn geld verdienen. Het is een officiële zwemlocatie, dus de gemeente is verplicht om te bemonsteren, maar zo'n kweek duurt een week en dan loop je iedere keer achter de feiten aan." Het blijft natuur Sinds een paar jaar is er een afgesloten zwemdeel bij het Lutjestrand. Een pomp zorgt voor stromend water en er is een overloop om blauwalg te voorkomen. Desondanks is blauwalg niet uitgesloten. "Over het algemeen gaat het echt beter. Afgelopen jaar lag er een dikke groene drek op het water. Dan is het duidelijk dat je niet moet zwemmen en het blijft natuur, maar zoals nu is er op het oog niets te zien. En sowieso als je natuurwater drinkt, waar dan ook, kun je daar ziek van worden." Tekst gaat door onder de foto.

Kaylee Blokker en de kinderen: "Als ze maar niet kopje onder gaan, dan is het okee" - NH / Jurgen van den Bos

Kaylee en Joey Blokker uit Den Helder zijn met hun kinderen neergestreken op het Lutjestrand. Ze hebben van tevoren op het internet al gekeken of ze kunnen zwemmen. "Het is best wel veel op het nieuws, dat blauwalg. Nu deze zomer lijkt het alleen maar erger te worden. Het ziet er hier schoon uit, maar je weet het niet hè", vertelt Kaylee. Ondanks het waarschuwingsbord spelen de kinderen toch in het water. "Als ze maar niet kopje onder gaan. Ze gaan niet verder dan hun heupen in het water, want ze kunnen er heel ziek van worden en daar zit ik niet op te wachten. We houden het best goed in de gaten, maar je weet het nooit helemaal zeker en ja, anders kun je nergens meer zwemmen met die kinderen."

Romy Anne snapt het niet: "Verouderde informatie. Wat moet je hier nou mee?" - NH / Jurgen van den Bos