Drie aanhoudingen na steekpartij in Vondelpark

De politie heeft drie verdachten aangehouden naar aanleiding van de steekpartij gisteravond in het Vondelpark. Twee van hen raakten bij het incident gewond, maar konden ter plekke worden behandeld. Het slachtoffer, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is met een steekwond overgebracht naar een ziekenhuis.

Agenten werden rond 21.10 uur naar het Openluchttheater in het Vondelpark gestuurd na een melding van een vechtpartij waarbij ook zou zijn gestoken. Ter plaatse troffen zij de 33-jarige man aan met 'een behoorlijke steekwond'. Een tweede man bleek te zijn toegetakeld met een slagwapen en een derde man had lichte verwondingen aan zijn arm.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is voor de politie nog altijd niet helemaal duidelijk. Een van de slachtoffers verklaarde dat hij 's middags al in het Vondelpark was. Terwijl hij op een bankje zat met een kennis, werd hij vanuit het niets aangesproken door drie mannen. Ook zou een van deze mannen hem toen geslagen hebben. Deze mannen zouden 's avonds opnieuw de confrontaties hebben gezocht.

Drie aanhoudingen

Twee van de drie gewonden zijn door de politie ook aangehouden als verdachte. Het betreft een 30-jarige Amsterdammer en een 32-jarige man uit Katwijk. De derde verdachte, die niet gewond raakte, is een 37-jarige man uit Amsterdam. Het drietal is overgebracht naar een politiebureau en worden verhoord over hun mogelijke rol bij de vecht- en steekpartij.

Omdat het ’s middags en ’s avonds erg druk is geweest in het Vondelpark denkt de politie dat mensen het incident kunnen hebben zien gebeuren. De recherche komt graag met getuigen in contact. Wie iets rond 15.00 uur heeft gezien van de confrontatie bij het standbeeld of van het incident bij het Openluchttheater rond 21.10 uur, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.