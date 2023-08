GVB: voor het eerst dat reizigers en schippers op pont zo werden bedreigd

De schippers die gisteren in de vroege ochtend door een man met een mes werden bedreigd zijn 'enorm geschrokken'. Volgens het GVB is het voor het eerst dat reizigers en schippers aan boord van een Amsterdamse pont op deze manier met een wapen zijn bedreigd.

Het incident gebeurde aan het eind van de dienst van de twee schippers. "De volgende vaart zouden ze worden afgelost. De collega's zijn goed opgevangen door hun teammanager, naar huis gebracht en maken het naar omstandigheden goed", aldus een woordvoerder van het GVB.

Een 53-jarige man uit Georgie bedreigde de twee aanwezige schippers en ongeveer twintig reizigers aan boord. Ook richtte hij verschillende vernielingen aan. Daardoor ging de klep niet meer open, waardoor reizigers als ratten in de val zaten. Ze zagen zich genoodzaakt over de klep heen te klimmen om te vluchten.

"Schippers hebben protocol goed opgevolgd"

Het komt volgens het GVB wel eens voor dat personeel te maken krijgt met agressieve, of verwarde personen 'die al dan niet onder invloed zijn'. "Helaas zijn dit soort incidenten simpelweg niet te voorkomen. Er geldt een protocol in dergelijke situaties en dat hebben deze schippers goed opgevolgd. Gisteren was de politie zeer snel ter plaatse, en daar zijn we zeer dankbaar voor", aldus de woordvoerder.

De Georgiër, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is na het incident naar het politiebureau gebracht. Niemand raakte gewond.