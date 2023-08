VVD raakt zetel in Amsterdam-Zuid kwijt nu Hooft als eenmansfractie wil doorgaan

De VVD verliest één van de drie zetels in Amsterdam-Zuid. Na het vertrek van fractievoorzitter Claudia van Zanten eerder deze week, gaat haar eerste opvolger Sebastiaan Hooft nu zelfstandig het stadsdeel in. Hij zegde zijn VVD-lidmaatschap een jaar geleden al op.

Van Zanten gaf de zetel na het opzeggen van haar lidmaatschap terug aan de VVD, aangezien ze het niet eens is met het beleid van de partij. Hooft is de eerste opvolger op de lijst en mag haar plek overnemen. Dat doet hij niet in naam van de VVD, want na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar zegde hij die op. Ook hij heeft kritiek op de partij en het lukt hem niet meer zich te verenigen met de cultuur binnen de VVD.

Voorzitter Alexander IJkelenstam van VVD Amsterdam spreekt zijn teleurstelling uit tegenover Het Parool. "Ik heb tegen Sebastiaan gezegd dat ik wat ongemak voel dat hij de zetel inneemt, omdat het in mijn optiek een VVD-zetel is. Maar het systeem werkt nou eenmaal zou, dus ik moet mij daarbij neerleggen."

Het vertrek van Van Zanten en het besluit van Hooft om zonder de partij verder te gaan, zijn ontwikkelingen die passen bij de problemen die al langer bij de VVD spelen. Het aanbod om een bestuursfunctie in Zuid te bekleden werd door de fractie niet aangepakt. Dat terwijl het bestuur en Claire Martens, VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad dit wel zagen zitten. Uiteindelijk trok kandidaat Stijn Nijssen zich terug, omdat hij zich politiek niet voldoende gesteund voelde.