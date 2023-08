Vlammen slaan uit schuurtje in Alkmaarse woonwijk

Er is brand uitgebroken in een schuur aan de G.H.A. de Zeeuwstraat in Alkmaar. De brandweer is ter plaatse om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar woningen in de buurt.

Brand breekt uit in schuurtje in G.H.A. de Zeeuwstraat in Alkmaar - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De melding van de brand kwam om 14.19 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand ontstond in een schuur en sloeg over op een tweede schuur in de woonwijk. Op een foto is te zien dat de vlammen hoog boven de schuur uitkwamen. Momenteel is de brandweer de fik aan het blussen om te voorkomen dat het overslaat naar het dichtstbijzijnde huis. Tekst gaat door.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt NH dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. "Daar is echt nog niets over te zeggen, op dit moment zijn we nog volop aan het blussen", aldus de woordvoerder.