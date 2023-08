Piepklein en pittoresk: droomdorp Haringhuizen blaast 900 kaarsjes uit

Het is misschien wel het mooiste en kleinste dorpje in de kop van Noord-Holland: Haringhuizen. Met enkel een kerk en een buurthuis is er niet veel, maar voor de 140 bewoners is dat precies genoeg. Dit jaar bestaat het piepkleine dorp mét stadsrechten alweer 900 jaar en dat is voor de inwoners reden voor een expositie in de kerk.