Geert Velzel bezoekt al ruim 40 jaar Telstar, maar door goksponsor stopt hij daarmee

Sowieso is het Telstar-hart van Geert (en zijn familie) heel erg groot. De inmiddels 47-jarige Telstar-fan bezoekt al vanaf zijn vijfde het voetbalteam. Een makkelijk besluit was het dan ook totaal niet. "Over elke sponsor valt wel wat te zeggen. Maar zij verdienen geld aan de zwakte van een ander. Er komen steeds meer gokkers bij. Daar wil ik geen onderdeel van zijn, laat staan dat ik ze ga ondersteunen met de verkoop van spullen. Drank is normaal geworden in de samenleving en ik wil voorkomen dat gokken dat ook wordt."