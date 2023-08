Vier vrienden Piggly, Sjaakie, Brownie en Kleintje na trouwe dienst toch gered van de slacht

De varkentjes die bij Voedselbos De Groene Oase in Koedijk staan hoeven niet naar de slacht. Er is voor het viertal een nieuw thuis gevonden waardoor ze in november, wanneer de heren hun werk gedaan hebben, verhuizen naar een boerderij in Eenigenburg.

Vrijwilligers van het voedselbos die Sjaakie, Brownie, Kleintje en Piggly verzorgden startten vorige maand een inzamelingsactie om geld bijeen te krijgen om de Husumer varkens van hun eigenaar over te kopen. "En dat is gelukt", vertelt vrijwilliger Lisa Rodermond, een van de initiatiefnemers van de reddingsactie, blij. "En er is een nieuwe woonplek gevonden, hier op slechts tien minuten rijden vandaan, bij de biodynamische boerderij en camping De Buitenplaats in Eenigenburg. Daar kunnen ze verder met hun 'werk': bramenstruiken en onkruid eten, en oud worden." Harten veroverd Het viertal was door De Groene Oase 'ingehuurd' om de bramenplaag tegen te gaan. De afspraak was dat ze daarna naar de slacht zouden gaan. Maar, de heren veroverden de harten van de vrijwilligers van het voedselbos. "Het zijn echte knuffelvarkens." Helaas is het voedselbos geen plek waar de varkens konden blijven. "Het is hier te nat, er staan fragiele fruitboompjes, we hebben ook geen goed winterhok en het houden van varkens is een te zware belasting voor onze non-profit instelling die werkt met vrijwilligers." Daarom werd er gezocht naar een andere oplossing. Tekst gaat verder onder foto.

Vlnr: Brownie, Kleintje, Sjaakie en Piggly - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het streefbedrag van 5.000 euro voor de redding van de varkens is inmiddels bijna gehaald. "Onze eerdere doel was om 10.000 euro in te zamelen, om de kans op een nieuwe plek zo groot mogelijk te maken", licht Lisa Rodermond verder toe. "Met dat geld kan je de varkens op een nieuwe locatie zo lang mogelijk financieel ondersteunen. Voer, behuizing, hekwerk kost allemaal geld. Naast de aanschaf van de dieren die rond de 500 per stuk zouden opleveren bij de slacht."

"Dat ze bovendien ook nog eens met z'n vieren bij elkaar blijven is helemaal fijn." Lisa Rodermond - vrijwilliger

Maar de nieuwe bazen van Brownie, Kleintje, Sjaakie en Piggly blijken voldoende eigen middelen te hebben. "Daarom hebben we het richtbedrag bijgesteld. Na de aanschaf blijft de rest van het geld ook bestemd voor hen; zie het als spaarrekening voor dierenartskosten." "We zijn iedereen die gedoneerd heeft zeer dankbaar. In november, wanneer hier het werk voor de varkens er op zit, vertrekken ze naar hun nieuwe thuis. Dat ze bovendien ook nog eens met z'n vieren bij elkaar blijven is helemaal fijn." Bekijk onderstaande korte video met de vier vrolijke varkens op hun werkplek in Koedijk:

Varkens gered Koedijk - NH Nieuws/ Anne Klijnstra