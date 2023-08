LatinVillage festival trakteert de buren op een borrel op het hoofdpodium

Meer dan tweehonderdvijftig buren en ondernemers uit de regio kwamen gisteren naar Velsen Valley voor een borrel en een rondleiding achter de schermen. Het feestje werd georganiseerd door de gemeente en het festival LatinVillage, dat aanstaande zaterdag in de Valley plaatsvindt. "We laten zien wat we doen, zo leren we elkaar kennen en als je elkaar kent zijn problemen makkelijker op te lossen en te voorkomen", zegt Mbarek Ben Addi van het festival.

De zomerborrel voor de buurt is een traditie die al een paar jaar bestaat, maar dit jaar voor het eerst op het spectaculaire, grote hoofdpodium gehouden werd. De borrel werd vooraf gegaan door een dj-workshop voor kinderen uit Velsen die werd gegeven door dj Pinta.

Op het eerste gezicht lijkt de happening een truc om klachten over verkeers- of geluidsoverlast te voorkomen, maar de organisatie ziet dat anders, vertelt Mbarek Ben Addi van LatinVillage. "Wij zijn van mening dat je het sneller met elkaar oplost als je elkaar kent, dan weet je waar een klacht vandaan komt en mijn ervaring is dat het dan allemaal wel meevalt", aldus Mbarek Ben Addi.

Indrukwekkend

De meeste buren op de borrel komen uit nieuwsgierigheid. "Ik woon hier vlakbij in Velserbroek", vertelt één van hen. "Ik was wel benieuwd hoe dat hier allemaal in z'n werk gaat hier, ik vind het heel indrukwekkend." Een mevrouw die we spreken was afgelopen weekend nog op Dutch Valley, een festival dat op dezelfde plek gehouden werd. "Ik moest heel goed kijken waar ik was, zonder mensen herken je het bijna niet", zegt ze. "En nu sta ik op het hoofdpodium, daar kom je normaal natuurlijk niet, heel erg bijzonder."

IJmuiden Beach

Nieuw op het festival is een stukje IJmuiden Beach dat is nagebouwd. City Marketing Velsen lift zo mee op de massale aandacht en brengt een de dansende menigte en passant in aanraking met de andere recreatieve mogelijkheden die Velsen biedt.

Overlast?

De festivalorganisatie doet haar best overlast voor de omgeving te voorkomen. De geluidsniveaus worden met metingen in de gaten gehouden en ook de windrichting wordt in de gaten gehouden. In de wijken rondom het terrein zijn verkeersregelaars actief om verkeersoverlast te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van onaanvaardbare overlast, dan is de festivalorganisatie de hele dag bereikbaar via het telefoonnummer 06-85723274. De omgevingsmanagers is bereikbaar per e-mail: [email protected]. LatinVillage begint aanstaande zaterdag om 13.00 uur.