Overval op bedrijf aan Jan Tademaweg in Haarlem: politie zoekt twee daders

Na de melding rukten de hulpdiensten massaal uit. Boven de Waarderpolder hing ook een politiehelikopter, die vanuit de lucht zoekt naar de twee daders.

De politie verspreidde via Burgernet een signalement van de twee mannen: het zou gaan om mannen van Somalische afkomst. Een van hen heeft een fors postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. De andere man is klein en slank. Beiden dragen zwarte kleding.

Het is nog onduidelijk of er bij de overval iets is buitgemaakt en wat het precieze doelwit van de overvallers was.