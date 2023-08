Nooit meer sporten bij kraakdojo in Velsen-Noord: sloop is begonnen

De sloop van de kraakdojo in Velsen-Noord is begonnen. Volgens de gemeente stond het pand vanaf december vorig jaar op de nominatielijst om gesloopt te worden. Wes Weststrate (20), die het pand zo'n drie maanden geleden kraakte en ombouwde tot sportzaaltje, ziet met lede ogen aan hoe zijn levenswerk tot de laatste steen wordt afgebroken. "We kunnen er gewoon niets aan doen."

De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat rond december vorig jaar al overleg is geweest over panden in Velsen-Noord die niet meer worden gebruikt. Volgens de woordvoerder is toen intern besloten dat de zogenoemde 'opstallen' niet meer in aanmerking moeten komen voor nieuw gebruik en daarom gesloopt worden.

Na jaren van leegstand kraakte Wes Weststrate (20) het pand in Velsen-Noord om vervolgens om te toveren tot sportzaaltjes waar tientallen jongeren trainen. Vorige week donderdag ontving hij een brief vanuit de gemeente dat het binnen een week weg moest zijn . Met grote verslagenheid aanschouwen Wes en zijn vader Cor hoe het pand wordt gesloopt. Niet alleen heeft Wes er veel geld in geïnvesteerd, ook veel manuren. Alles om zijn droom, een eigen sportzaaltje, te laten slagen.

"Het sportzaaltje was voor een goed doel", zegt vader Cor met duidelijke verslagenheid in zijn stem. "De gemeente doet alsof het pand een bouwval was, maar dat is niet zo. Het is gewoon te gek voor woorden." Van het gebouw is inmiddels nog maar weinig over. Wes had gehoopt de zonnepanelen die op het dak lagen nog van de sloop te redden, maar hij was te laat. "Ze zijn voordat de sloop kon beginnen gestolen."

Voorstel

Wes en Cor willen spoedig in contact komen met de gemeente en hopen op een voorstel voor een nieuw pand. Volgens Cor vervulde het sportzaaltje namelijk een belangrijke functie. "We hielden veel jongens van de straat." Maar op de wens voor een nieuwe locatie lijkt de gemeente niet in te gaan.

Wel laten zij in een schriftelijke reactie aan NH weten altijd open te staan voor goede ideeën in Velsen-Noord. "Initiatiefnemers zullen voor hun plannen vooral zelf het voortouw moeten nemen", zo laat de woordvoerder van de gemeente weten. "Daarbij kan een gesprek met onze wijkverbinders zinvol zijn." Verder zegt hij dat er voor jongeren ook activiteiten vanuit Jongerenwerk worden georganiseerd.