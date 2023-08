Langs de Hollandse Waterlinies: buffers voor water en natuur

Je zou bijna kunnen zeggen dat ze voor niks gebouwd zijn: de forten van de Hollandse Waterlinies. Want actief deelgenomen aan een oorlog hebben ze niet en dat zal ook niet meer gaan gebeuren. Maar in plaats van al die in onbruik geraakte forten neer te halen, is ervoor gekozen om ze een herbestemming te geven. Bijvoorbeeld om andere zaken te beschermen, zoals natuur; die krijgt op veel locaties ruim de gelegenheid om in zich alle rust en stilte te ontwikkelen.

Oud, maar niet achterhaald

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen samen De Hollandse Waterlinies. Die waterlinies bestaan uit een 200 kilometer lang open landschap, dat vol staat met robuuste forten en waterwerken. In oorlogstijd boden de waterlinies bescherming tegen de vijand. Zo werden grote gebieden soms onder water gezet om de vijand op afstand te houden.

Naast onze provincie, beslaan ze hele delen van Utrecht, Gelderland en Brabant. Ze zijn zó uniek, dat het geheel bestempeld is tot UNESCO Werelderfgoed.

Voorrang voor plant en dier

In aflevering vier van onze serie zie je hoe de natuur zich kan ontwikkelen rond de oude forten. Zo is Fort Giessen, het meest zuidelijke fort van de waterlinies, omgetoverd tot een reservaat voor vleermuizen. Die overwinteren daar ongestoord in een vochtige omgeving met een constante temperatuur, om in de zomer te verkassen naar de holen en spleten in de bomen in de omgeving.