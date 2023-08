Steekpartij in winkelcentrum Alkmaar, politie op zoek naar verdachte

In winkelcentrum De Mare in Alkmaar heeft vanochtend een steekpartij plaatsgevonden. De politie is een zoektocht gestart naar de dader, een licht getinte man op donkere fiets met een rode tas.

De politie laat weten dat er vanochtend rond 10:30 uur een conflict tussen twee personen heeft plaatsgevonden in winkelcentrum De Mare in Alkmaar. Omdat er melding werd gedaan van een mogelijk steekincident, kwamen er veel politie-eenheden naar de Europalaan toe.

Bel 112

Tijdens de steekpartij raakte een van de twee mannen gewond en is later door de politie naar de huisarts gebracht. De andere persoon, een lichtgetinte man van 1,80 meter, is weggevlucht op een donkere fiets met een rode tas. De politie vraagt naar deze persoon uit te kijken, maar benadrukt de mogelijke verdachte niet zelf te benaderen. Woordvoerder: "In dat geval bel 112 en onderneem zelf geen actie."